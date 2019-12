Topla greda

Za nami je krizno desetletje. Začelo se je s finančno krizo. Ob rojstvu druge dekade tretjega tisočletja smo dojeli, da baloni ne pokajo le po svetu in da hude težave finančnih institucij niso problemi sosednjih galaksij. Pokati je začelo tudi doma, prezadolžene firme so začele omagovati pod bremeni, v bankah pa so začele zevati vse večje luknje. Delnice so izgubljale vrednost, firme so propadale in vse več ljudi se je znašlo brez dela in na robu preživetja. Po zasebnem sektorju je prišla na vrsto tudi država. Manj pobranih davkov je pomenilo manj izdatkov za plače v javnem sektorju, manj denarja za javne storitve in ...