Tožilka, ki je videla in kupila

V nadaljevanju lahko preberete:

»Prevzemam objektivno odgovornost,« je sredi tedna sporočila ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan, potem pa je dodala, da so ji načrtno lagali in jo zavajali s prirejenimi dokumenti. In da ne bo odstopila, je sporočila. Samokritike, s katero bi priznala, da je tudi subjektivno odgovorna – razen kesanja, da je bila preveč naivna –, ni bilo zaznati. Povedala pa je, sicer ne s temi besedami, da so na Župančičevo vdrli interesi sekretariata socialnih demokratov. S prstom je pokazala na opozicijsko SDS, češ da so pri spornih rabotah sodelovali tudi opozicijski kadri. Skratka, Dominika Švarc Pipan naj bi se znašla na vrtiljaku interesov koalicijske in opozicijske stranke, na vrtiljaku poslovnih interesov, neformalnih povezav, nenačelnih koalicij. In da vse to razume šele zdaj, zaradi česar ji je žal.

Priznavanje objektivne odgovornosti je hvalevredna reč. A pogledati velja tudi subjektivno raven.