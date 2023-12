Tragedija Ukrajine

V nadaljevanju preberite:

Že nekaj let smo priče največjemu, najbolj krvavemu in najdaljšemu oboroženemu spopadu na evropski celini po drugi svetovni vojni. Glede števila smrtnih žrtev pa vojna v Ukrajini ni in, hvalabogu, zelo verjetno ne bo presegla nekaterih preteklih vojn v Aziji in Afriki. V zadnjih petdesetih letih so v vzhodni in jugovzhodni Evropi izbruhnili hudi konflikti, tudi oboroženi, v nekaj dvo- in večnacionalnih državah.

Vojna v Ukrajini traja že dvakrat dlje, kot je trajala tista na Hrvaškem. Velike razlike so tudi v več drugih ozirih. V Ukrajini so se prepletale tri zvrsti med- in znotrajdržavnih konfliktnih razmerij: prvič, med Rusko federacijo in Ukrajino, drugič, znotraj Ukrajine, in tretjič, med Rusko federacijo in Zahodom, predvsem z ZDA.