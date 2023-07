Trajnost ni le modna muha, je strateška nuja

V nadaljevanju preberite:

Podnebne spremembe in njihove posledice postajajo vse pomembnejše tveganje za gospodarstvo. Gospodarske družbe morajo zato ta tveganja upoštevati v strategijah in spremeniti svoje poslovanje v trajnostno. Slednje je za podjetja in finančne institucije nujno za obstoj, hkrati pa tudi poslovna priložnost.

Trajnostno poslovanje ni le varčevanje z energijo in vodo, vgradnja najboljših čistilnih naprav in recikliranje odpadkov. Je širši pojem od skrbi za naravo in okolje – koncept poslovanja, ki upošteva tako okoljske vidike kot tudi družbeni in upravljavski vidik. Takemu konceptu s kratico pravimo ESG (environmental, social, governance) in pomeni, kako podjetje ravna z okoljem in ljudmi ter kako je vodeno. ESG v zahodnem svetu pridobiva pomembnost tako v realnem sektorju kot v investicijskem okolju.