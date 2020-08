Travnik pred Belo hišo

Ker pri uvažanju političnih inovacij nimamo vedno najbolj srečne roke, velja novotarije, ki jih je prinesla republikanska konvencija, na kratko povzeti in oceniti. Sklepni del konvencije z maratonskim nagovorom sedanjega predsednika Donalda Trumpa se je odvijal kar v Beli hiši. Morda zato, ker je tako bolj praktično, morda zato, ker za to potezo obstajajo epidemiološki razlogi. Kdo bi vedel. A dejstvo je, da je mož, ki je oznanil, da sprejema republikansko predsedniško kandidaturo, za strankarski dogodek uporabil državno infrastrukturo, Belo hišo. Predsedniška palača kot simbol javne in državne infrastrukture je torej postala ...