Med neštetimi umetniškimi deli, ki so konec oktobra napolnila torinski sejem sodobne umetnosti Artissima, je pozornost mednarodne žirije pritegnilo nekaj skoraj neznatnega. Utripajoča žarnica. Ne posebej velika ne posebej lepa in brez sleherne želje, da bi kogarkoli osupnila z razkošjem tehnologije, ki jo je omogočala. Njena svetloba je sledila ritmu človeškega srca. Nekje drugje, zunaj razstavnega prostora, je bil človek, čigar telo je določalo, kdaj bo zasvetila in kdaj za hip ugasnila. To je bil Vadim Fiškin. Če bi njegovo srce prenehalo biti, bi se spremenilo tudi umetniško delo. Tehnologija, ki jo običajno razumemo kot obljubo preseganja človeških omejitev, je bila tu odvisna od najstarejše in najpreprostejše med njimi: od življenja samega. Za Svetilnik (Lighthouse) je Vadim Fiškin ...