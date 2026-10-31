Trenutek nič nove ljubljanske železniške postaje

V soboto sem se v miru sprehodil po gradbišču nove železniške postaje v Ljubljani. Podhod, perone z nadstreški in nadhod z veliko postajno dvorano smo s sodelavci načrtovali zadnjih pet let. Do zaključka te gradbene faze so še približno štirje meseci. Prostori postaje so že jasno izoblikovani, vse več končnih materialov je položenih in detajlov izvedenih. Kar smo dolgo gledali na zaslonih in risbah, lahko zdaj prehodim. Dnevna svetloba prodira skozi lamele na notranjih straneh štirikapne origami strehe. Prehajanje svetlobe smo načrtovali, vseh njenih učinkov pa si vseeno nismo predstavljali. Na površinah nastajajo nepričakovane sence in odboji, ki se spreminjajo z vremenom in uro dneva. Prostor mi deluje bolj raznoliko in bogato kot na vizualizacijah. Mentolno zelena betonskih oblog ...