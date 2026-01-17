Tresljaji pred tektonskimi premiki na trgu dela

Konec lanskega leta smo imeli na zavodu za zaposlovanje registriranih 47.177 brezposelnih, kar je tri odstotke več kot novembra in malenkost več kakor konec decembra leta 2024. Ob zaključku letošnjega leta naj bi imeli po napovedi zavoda okoli 47.000 uradno prijavljenih ljudi brez službe, torej podobno kakor lani. Hkrati je anketna stopnja brezposelnosti, ki jo izračunava statistični urad, novembra lani zrasla na pet odstotkov, kar je 0,3 odstotne točke več, kot je znašala oktobra, in kar 1,5 odstotne točke več od te številke novembra 2024. To je največji relativni skok brezposelnosti v Evropski uniji v tem obdobju. V EU je namreč brezposelnost v povprečju zrasla le za 0,2 odstotne točke.

Hkrati je napovednik zavoda za zaposlovanje pokazal, da delodajalci tudi v letošnjem prvem polletju pričakujejo rast zaposlovanja, vendar manjšo kakor lani. Čeprav slovensko gospodarstvo že več kot dve leti opozarja, da se razmere v poslu zaostrujejo, številke v knjigah naročil pa so marsikje precej slabše kot v preteklosti, vsaj uradne številke o trgu dela za zdaj še niso ­alarmantne.