FOTO:Tretji kromosom na 21. paru kromosomov človeške celice

Decembrska proslava državnega praznika samostojnosti in enotnosti v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma je presenetila s programom in nastopajočimi. Številni med njimi so prišli iz CUDV Dolfke Boštjančič iz Drage pri Igu ali pa sodelujejo s to ustanovo; med njimi je bilo kar nekaj tistih, ki 21. 3. praznujejo svoj dan – svetovni dan downovega sindroma.Med lansko proslavo dneva samostojnosti in enotnosti v Sloveniji se je prvič zgodil slavnostni nastop oseb z downovim sindromom, a javno nastopanje ljudi s tem sindromom po svetu ni več tako izjemno – igralec Zack Gottsagen, mladenič, ki ima downov sindrom, je igral v enem izmed ...