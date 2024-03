Trgovina z odlikovanji

V kolumni preberite:

Spet je na mizi odvzem odlikovanja komunističnemu jugoslovanskemu voditelju Josipu Brozu - Titu, o odvzemu odlikovanja vojnemu zločincu Benitu Mussoliniju pa niti besede. Razkazovanje fašističnih simbolov in gest, od črnih srajc do rimskega pozdrava, postaja vsakdanja politična metoda. Ponovno smo pri vprašanju večnega in vedno spreminjajočega se italijanskega fašizma.

Ponosni poklon, ki ga je uprizorila Giorgia Meloni ob letošnjem »dnevu spomina na fojbe in eksodus iz Istre, Reke in Dalmacije« v Bazovici, je kazal zagon skrajne desnice na oblasti, ki se hoče spominjati zločinov komunizma, ne da bi priznala zločine fašizma.