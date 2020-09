Tridesetletni napredek v tridesetletno nazadovanje

Zadnja tri desetletja se veliko pogovarjamo o napredku, gospodarski rasti držav, osebnostni rasti posameznikov in podobnih bolj ali manj otipljivih pojmih s pozitivnim predznakom. Ko kak iskreni naivnež pomisli in si celo drzne na glas povedati, da nas napredek morda ne vodi ravno tja, kamor bi si želeli, se nemudoma najde kopica modrecev, ki ga hitijo poučevati, da nam kljub številnim težavam nikoli ni bilo tako dobro, kot nam je danes.In da se, kljub pomislekom ne prav optimističnega iskrenega naivneža, naš položaj v resnici še izboljšuje.Če bi svet ocenjevali zgolj po dogajanju in odzivih uporabnikov družabnih omrežij in ...