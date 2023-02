Tridnevna vojna, ki traja že leto dni

V nadaljevanju preberite:

Prva obletnica brutalne ruske agresije na Ukrajino. Dogodki so si ob tem tragičnem jubileju kar sledili. Münchenska varnostna konferenca. Pogovori v Varšavi in nenapovedani obisk ameriškega predsednika v Kijevu. In nato dolgo pričakovani govor ruskega predsednika, v katerem je znova ponudil zgolj laži in nove grožnje. Tudi z jedrskim orožjem.