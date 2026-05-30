Trikrat se obrneš in je 35 let naokoli

Včasih se je težko otresti vtisa, da mlajše generacije 35 let po osamosvojitveni vojni o tej temi ne vedo dovolj ali jim je zanjo mar manj, kot se komu z živim spominom na tisti čas zdi, da bi jim moralo biti. Ne vem, ali je ta vtis točen, še manj pa sem prepričan, da si zasluži zgražanje ali moralno paniko. Ali ni to, da mladim stare vojne pomenijo manj kot starim, nekaj zdravega? Znak, da se družba zdravi od travm?

Spomnimo se, ko je minevalo 35 let od konca druge svetovne vojne, je umrl večni predsednik Jugoslavije Josip Broz Tito, med veterani tiste vojne pa je bilo mogoče slišati negodovanje nad mladimi, ki da ne znajo dovolj ceniti njihove prelite krvi za novo državo. Temu zgražanju so se leta 1980 že odkrito posmehovali, po odzivu na ignorantski odnos do njihove vojne pa se ločijo pravi od samooklicanih borcev.