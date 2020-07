Trinajsti julij in dolge sence črno-bele zgodovine

Zgodovinarjem je lahko. Imajo privilegij biti pametni za nazaj. Dogodke in predvsem odločitve ljudi razlagajo z udobnim časovnim zamikom, jih razčlenjujejo in primerjajo, pohvalijo ali raztrgajo, potem pa pišejo bolj ali manj debele knjige. Veliko težje je tistim, ki morajo biti pametni za naprej. Ali ti veš, zakaj ljudje tako težko razumejo, kar sporočam že vse življenje; da je eno pripadnost naciji, nekaj povsem drugega pa je nacionalizem? Tako me je nenavadno živahni pisatelj spraševal prve dni julija, ko so nad zalivom začeli pripekati prvi žarki vročega dneva. Boris Pahor ni čakal na odgovor. Kar sam je ...