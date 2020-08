Trmasta odvetnica, borka za bolj humano družbo

»Zelo zgodaj sem doumela, da znanje predstavlja moč samo po sebi in da je to edina oblika bogastva, ki mi je bila dostopna,« je Gisèle Halimi, francosko-tunizijska odvetnica, ki je umrla 28. julija letos, povedala pred nekaj leti v intervjuju za radio France Culture.Bila je nepogrešljivi del vélike povojne generacije francoskih razumnic in feministk. Odvetnica in aktivistka, ki se je borila za pravičnost in univerzalne vrednote ter proti vsem oblikam dominacije in zatiranja. Zaradi moralnega poguma in neustrašenosti je že zgodaj dobila vzdevek avocate irréspectueuse, nespoštljiva odvetnica. Legendaren je postal »šarm njene ...