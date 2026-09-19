Trojanski konji na levici. Od Foucaulta do Žižka

V knjigi Primer Foucault Zdravko Kobe analizira postrstukturalizem in njegove politične učinke.
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V Sloveniji so prav »levičarski« teoretiki, strukturalisti in poststrukturalisti, pripomogli k prevladi ideologije, ki je bila nujna za nov družbeni režim zasebne lastnine in svobodne izbire, poudarja Zdravko Kobe. FOTO: Matej Družnik/Delo
Zdravko Kobe je slovenščino prevedel številna Kantova in Heglova temeljna dela ter napisal štiri znanstvene monografije o Kantovi misli. Letos je izšla njegova peta knjiga, Primer Foucault. V njej se prvič ne ukvarja z nemško filozofijo 18. ali 19. stoletja, temveč kritično analizira delo Michela Foucaulta, francoskega misleca, ki je bistveno zaznamoval drugo polovico 20. stoletja.
FOTO: Matej Družnik/DeloZdravko Kobe
Letnik 1966. Profesor nemške klasične filozofije in kritične teorije družbe na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Napisal je štiri knjige o Immanuelu Kantu, letos pa se je kritično lotil Michela Foucaulta in poststrukturalizma. Med drugim tudi njegovih učinkov in akterjev (Slavoj Žižek, Mladen Dolar ...) pri tranziciji od socializma k neoliberalizmu na Slovenskem.
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