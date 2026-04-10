Trump, bojevnik zahodne civilizacije

Latinska beseda civilitas govori o vljudnosti, uglajenosti. Središče zahodne civilizacije je neomikano.

Da bo cela civilizacija zvečer umrla, je Donald Trump napovedal nekaj minut po osmi uri zjutraj. Za zajtrk. Dan pred tem, v ponedeljek, 6. aprila, je z balkona Bele hiše v družbi soproge Melanie in velikonočnega zajčka govoričil o jajcih ter Iranu. Prva dama je dodala misel o 250. obletnici obstoja ZDA. Dan pred tem je Trump v času velikonočnega zajtrka na svojem omrežju truth social grozil Irancem, naj odprejo j..eno Hormuško ožino, sicer jih čaka pekel. Drugega aprila, pred velikonočnimi prazniki, je Iranu zagrozil, da ga bo vrnil nazaj v kameno dobo. Napoved smrti civilizacije je napoved genocida, so ugotavljali kritični komentatorji. Ob izdatnem naporu pa v Trumpovi napovedi o smrti civilizacije vendarle zaznamo žarek upanja. Iran je označil za civilizacijo. Protipomenka civilizacije ...