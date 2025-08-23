Trump je ostal brez kart

V nadaljevanju preberite:

Donald Trump v bistvu ne razume, kaj pravzaprav hoče Putin. Njegov cilj je razklati Zahod in oslabiti enotnost, kar mu s Trumpovo pomočjo lepo uspeva. Ameriški predsednik je namreč že pred meseci ukinil pomoč neodvisnim in opozicijskim ruskim medijem. In zdaj po malem, korak za korakom, popušča tudi pri sankcijah. Senatorki Jeanne Shaheen in Elizabeth Warren sta v svojem minority-report denimo posvarili, da z vsakim mesecem prebivanja v Beli hiši krepi Putinovo in hkrati slabi ameriško moč, Ukrajini pa onemogoča pravično pot do miru.

Anne Applebaum je zato zapisala, da je bil vrh na Aljaski svojevrstna tragedija in farsa obenem. Februarja letos je Volodimirju Zelenskemu denimo govoril, da nima v rokah nobenih kart in naj se zato preneha upirati močnejšemu. Zdaj je sam ostal brez njih, saj ga je Vladimir Putin dobesedno pohodil. Cesar je bil tistega dne, po naporni »vaji v poslušanju«, ki jo je vodil diktator iz Moskve, popolnoma gol. In to na svojem, ameriškem terenu.

Vladimir Putin je na Aljaski govoril natanko to, kar je Donald Trump hotel slišati. Ukrajinski konflikt, kot pravi svoji agresiji na Kijev, je v bistvu Bidnova vojna. Če ne bi bilo goljufij na volitvah, bi bil v Beli hiši takrat Donald Trump in vojne sploh ne bi bilo. V intervjuju za Fox News je Trump novinarju Seanu Hannityju zaupal, kaj mu je govoril Putin. »Rekel mi je: goljufije na vaših volitvah so se zgodile zaradi glasovanja po pošti. Nobena država nima glasovanja po pošti,« je bil odločen Donald Trump. Kar je seveda čista laž. Ima ga namreč celo Rusija.