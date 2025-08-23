  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Sobotna priloga

    Trump je ostal brez kart

    Donald Trump je na vrhu, ki ga je gostil, doživel ponižujoč poraz. Gostu iz Moskve je dal prav vse, v zameno pa ni dobil čisto nič.
    Vladimirja Putina, vojnega zločinca, ki ga išče Haag, je Donald Trump sprejel z rdečo preprogo ... FOTO: Kevin Lamarque/Reuters
    Galerija
    Vladimirja Putina, vojnega zločinca, ki ga išče Haag, je Donald Trump sprejel z rdečo preprogo ... FOTO: Kevin Lamarque/Reuters
    Branko Soban
    23. 8. 2025 | 05:00
    26:29
    A+A-

    V nadaljevanju preberite:

    Donald Trump v bistvu ne razume, kaj pravzaprav hoče Putin. Njegov cilj je razklati Zahod in oslabiti enotnost, kar mu s Trumpovo pomočjo lepo uspeva. Ameriški predsednik je namreč že pred meseci ukinil pomoč neodvisnim in opozicijskim ruskim medijem. In zdaj po malem, korak za korakom, popušča tudi pri sankcijah. Senatorki Jeanne Shaheen in Elizabeth Warren sta v svojem minority-report denimo posvarili, da z vsakim mesecem prebivanja v Beli hiši krepi Putinovo in hkrati slabi ameriško moč, Ukrajini pa onemogoča pravično pot do miru.

    Anne Applebaum je zato zapisala, da je bil vrh na Aljaski svojevrstna tragedija in farsa obenem. Februarja letos je Volodimirju Zelenskemu denimo govoril, da nima v rokah nobenih kart in naj se zato preneha upirati močnejšemu. Zdaj je sam ostal brez njih, saj ga je Vladimir Putin dobesedno pohodil. Cesar je bil tistega dne, po naporni »vaji v poslušanju«, ki jo je vodil diktator iz Moskve, popolnoma gol. In to na svojem, ameriškem terenu.

    Vladimir Putin je na Aljaski govoril natanko to, kar je Donald Trump hotel slišati. Ukrajinski konflikt, kot pravi svoji agresiji na Kijev, je v bistvu Bidnova vojna. Če ne bi bilo goljufij na volitvah, bi bil v Beli hiši takrat Donald Trump in vojne sploh ne bi bilo. V intervjuju za Fox News je Trump novinarju Seanu Hannityju zaupal, kaj mu je govoril Putin. »Rekel mi je: goljufije na vaših volitvah so se zgodile zaradi glasovanja po pošti. Nobena država nima glasovanja po pošti,« je bil odločen Donald Trump. Kar je seveda čista laž. Ima ga namreč celo Rusija.

    Premium
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Razlika v kakovosti vidna s Kalemegdana, Luka navdušil vsaj po koncu tekme

    Srbska reprezentanca je v beograjski Areni nadigrala slovensko s kar 106:72. Luka Dončić je obupal sredi tretje četrtine, Sekulić črtal Smrekarja in Cerkvenika.
    Nejc Grilc 22. 8. 2025 | 08:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Uprava za varno hrano

    Novi umiki izdelkov v Lidlu, Hoferju in drugod

    Uprava za varno hrano je odredila umik številnih vrst medu, ki so bile neskladne po sestavi ali neustrezni zaščitenim proizvodom.
    20. 8. 2025 | 18:32
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Odzivi

    Albert Riera po zmagi udaril po mizi: Sramota

    Celjani so si priigrali minimalno prednost pred povratno tekmo na Češkem, a je veselje skalila huda poškodba in skrb vzbujajoče stanje igrišča.
    21. 8. 2025 | 23:19
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Šok v Courchevelu: pred zdravnikom so se morale skoraj povsem sleči

    Nedavni pregled v Franciji je med smučarskimi skakalkami povzročil precejšnje nelagodje.
    Miha Šimnovec 20. 8. 2025 | 23:30
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

    »Lažje je delati, če si prijatelj,« je povedala ena od mladih poznavalk mleka v videu, ki so ga v Ljubljanskih mlekarnah posneli z otroki svojih zaposlenih.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

    Latinskoameriška kuhinja navdušuje s preprostostjo, a hkrati z bogastvom okusov in toplino domačih jedi.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 15:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

    Dolgotrajna obraba sklepnega hrustanca vpliva na kakovost življenja. Prepoznajte osteoartrozo in ukrepajte pravočasno.
    Promo Delo 19. 8. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

    Metrobov strokovnjak Vanes Husić svetuje, kako z nego, presajanjem in pravilnim gnojenjem poskrbimo za lepe in rodne citruse v posodah.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 09:08
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    Kje so še neizkoriščene priložnosti za rast izvoza

    Za podjetja sta nujni sposobnost hitre prilagoditve in čimprejšnja diferenciacija, tako geografsko kot po namembnih trgih.
    Marjana Kristan Fazarinc 22. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Z izgubo lastnika podjetje lahko zaide v težave

    Zavarovanja lahko pomagajo pri poplačevanju kredita. Podjetniško življenje pogosto negativno vpliva na zdravje.
    Milka Bizovičar 21. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Nove varnostne tehnologije

    Program za varovanje digitalnega gospodarstva

    Veliki vložki v inovacije na področju kibernetske varnosti.
    Marjana Kristan Fazarinc 21. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Nova zdravila

    Molekularno modeliranje na stežaj odpira vrata novim zdravilom

    Prednost bioloških zdravil je, da so veliko bolj specifična in varna, saj ciljajo na točno določeno tarčo, bolnik pa ima zaradi tega manj neželenih učinkov.
    Maja Južnič Sotlar 20. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Vladimir PutinVolodimir ZelenskiDonald TrumpRusija-Ukrajinavojna v Ukrajinimirovna pogajanjaRusija - ZDAUkrajinaRusijaHladna vojna 2NatoDonbasUkrajinska krizaSergej LavrovZDABranko Soban

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Kdor PPKŽ ne potrebuje ali jo odklanja zaradi drugih načel, ne bo prosil zanjo

    Nekatere zdravnike skrbi, da pravice ne bo mogoče odkloniti nikomur in da bodo dva zdravnika in komisija lahko samo pritrdili pacientovim navedkom.
    23. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025: Uvodnik

    Tlakovanje poti za domači košarkarski vrhunec čez štiri leta

    Letošnje evropsko prvenstvo bi lahko označili tudi kot prvenstvo dveh hitrosti za slovensko izbrano vrsto.
    Nejc Grilc 23. 8. 2025 | 05:05
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Slovenski humanitarec Nick Vovk

    V Gazi nihče ne krade hrane. Ker je preprosto ni

    Gazo je težko spraviti v besede, a je to vendar treba storiti – to je dolžnost nas, novinarjev, slehernika, pravzaprav vsakega, ki ima nekaj vesti.
    Anja Intihar 23. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Armin Hokmi, koreograf

    Spremeniti zgodovino, da bi se prihodnost odvila drugače

    Iranski koreograf Armin Hokmi o predstavi Širaz, s katero bo gostoval na mednarodnem festivalu Mladi levi, ki se začenja nocoj.
    Irena Štaudohar 23. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Etnično čiščenje Palestine

    Noben Arabec ne bo priznal mej Palestine, ki so postavljene proti njegovi volji

    Ben-Gurion: »Ne spreglejmo resnice. Politično smo mi napadalci, oni se branijo. Dežela je njihova, ker jo naseljujejo, mi pa želimo priti sem in se ustaliti.«
    23. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Slovenski humanitarec Nick Vovk

    V Gazi nihče ne krade hrane. Ker je preprosto ni

    Gazo je težko spraviti v besede, a je to vendar treba storiti – to je dolžnost nas, novinarjev, slehernika, pravzaprav vsakega, ki ima nekaj vesti.
    Anja Intihar 23. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Armin Hokmi, koreograf

    Spremeniti zgodovino, da bi se prihodnost odvila drugače

    Iranski koreograf Armin Hokmi o predstavi Širaz, s katero bo gostoval na mednarodnem festivalu Mladi levi, ki se začenja nocoj.
    Irena Štaudohar 23. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Etnično čiščenje Palestine

    Noben Arabec ne bo priznal mej Palestine, ki so postavljene proti njegovi volji

    Ben-Gurion: »Ne spreglejmo resnice. Politično smo mi napadalci, oni se branijo. Dežela je njihova, ker jo naseljujejo, mi pa želimo priti sem in se ustaliti.«
    23. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

    Objavljamo uradno sodno obvestilo, ki ga je pripravil Gospodarski oddelek irskega Visokega sodišča.
    Promo Delo 19. 8. 2025 | 12:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

    Ko osrednjo Evropo zajame mraz, se Kanarski otoki kopajo v soncu in prijetnih temperaturah.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 12:34
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

    Merkur zavarovalnica L’Étape Slovenia 2025 v Kranj premierno prinaša poslovno etapo Business Ride, 34 kilometrov dolgo preizkušnjo za dvojice.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 10:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

    V čudovitem okolju parka Brdo pri Kranju bo 13. septembra že 13. Triglav tek. Tudi letos si lahko obetamo izjemen športno-družabni dogodek z dobrodelno noto.
    Promo Delo 20. 8. 2025 | 08:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Vrhunska implantologija, ki vrača nasmeh in spreminja življenja

    Fiksni zobje v enem dnevu in napredne implantološke rešitve tudi brez čeljustne kosti – to je izkušnja, ki jo omogoča Ortoimplant DENTAL SPA.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tako boste nakupovali preudarno in prihranili denar

    Ob koncu poletja, po izdatkih za dopust in nakupljenih potrebščinah za novo šolsko leto, se marsikdo sooča z omejenim proračunom.
    Promo Delo 21. 8. 2025 | 08:31
    Preberite več
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo