    Trump je v težavah: Xi Jinping mirno gleda, kako Amerika ostaja sama

    Zorana Baković v podkastu Svet v skodelici čaja razlaga, kakšne posledice ima Trumpova odpoved obiska v Pekingu. Mnogo večje, kot se zdi.
    Zorana Baković v podkastu Svet v skodelici čaja. FOTO: Luka Maček
    Aljaž Vrabec
    Zorana Baković
    25. 3. 2026 | 09:00
    Če smo pričakovali, da bosta Donald Trump in Xi Jinping že konec marca pila čaj na Kitajskem, bomo na ta sestanek še nekaj časa čakali. Vojna v Iranu ne gre po načrtu, zato je ameriški predsednik sporočil, da ga v Peking (za zdaj) ne bo.

    Zakulisje dveh zasedanj: Kako Kitajska pripravlja načrt, da zavlada svetu

    »Kar se dogaja na Bližnjem vzhodu, je ušlo izpod Trumpovega nadzora, zato nima več pametnega odgovora, kaj tam hoče in kaj se dogaja. Povedal je, da bo obisk preložil za približno mesec dni, vendar kitajski viri pravijo, da ga bodo pripravili šele, ko bo vojna v Iranu popolnoma končana,« je v podkastu Svet v skodelici čaja analizirala Zorana Baković.

    Kako si svet razlaga Trump, lahko prek različnih kanalov poslušamo večkrat na dan. Mnogo bolj skrivnosten je Xi Jinping, zato ne vemo, kako si Trumpovo odločitev razlaga kitajski voditelj.

    »To nikoli ni jasno. Vprašanje je, ali sploh kdo v njegovi bližini ve, kako se on počuti. Kitajci ne marajo takšnih sprememb, sploh, če jih nekdo sporoči kar javno mimo njih. Na Kitajskem bi si gotovo želeli, da bi se to zgodilo diskretno, da bi šlo po telefonskih in diplomatskih kanalih in da bi potem skupaj sporočili razlog za preložitev srečanja.«

    Z odpovedjo sestanka v Pekingu je Trump priznal, da je v težavah, zato Xi Jinpinga deluje močnejši in mirnejši. FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters

    Kitajski je v interesu, da se vojna čim prej konča

    Z odpovedjo sestanka je Trump priznal, da je v težavah, zato Xi Jinpinga deluje močnejši in mirnejši. Sploh ker ima razmeroma dobre odnose z vsemi državami na Bližnjem vzhodu.

    »Xi opazuje, kako se na Trumpove pozive odzivajo ameriški zahodni in azijski zavezniki. Marsikdo sporoča: 'To ni moja vojna.' Videli smo tudi obisk japonske premierke Sanae Takaichi v Washingtonu, a tudi ona je dejala, da Japonska ne bo poslala svojih ladij. To ji preprečuje japonska ustava, ki so jo pravzaprav napisali Američani leta 1946, ko je bila Japonska še pod ameriško okupacijo. Xi Jinping tako mirno opazuje, kako velika Amerika ostaja sama.«

    Zorana Baković: Kitajci ne marajo takšnih sprememb, sploh, če jih nekdo sporoči kar javno mimo njih. FOTO: Luka Maček

    Pomembno vprašanje je, kako vojaška agresija Izraela in ZDA na Iran vpliva na Kitajsko. »Zagotovo je Kitajski v interesu, da se vojna čim prej konča. Kitajska za svoje potrebe iz Bližnjega vzhoda uvaža preko 40 odstotkov nafte, iz Irana med dvanajst in petnajst odstotkov, kar so ogromne količine. Vendar ima Kitajska strateške rezerve, po ocenah za štiri do šest mesecev, najpomembnejše pa je – Kitajska ni edina, ki trpi. Torej, vsi bodo čutili posledice in vsi bodo v istih težavah. Kvečjemu so kitajski problemi celo nekoliko manjši, ker Iran vseeno spušča nekaj ladij proti Kitajski.«

    Naša prihodnost je močno odvisna od tega, kaj se bo med Kitajsko in ZDA dogodilo na področju umetne inteligence.

    Ves svet ima isti problem

    Kljub vsemu so kitajski in ameriški diplomati vseskozi v stikih. Nedavno so se srečali v Parizu in imeli številne pomembne pogovore.

    Svet v skodelici čaja: Kako so Kitajci premagali revščino

    »Glavna pogajalca sta bila ameriški finančni minister Scott Bessent in kitajski namestnik premierja He Lifeng. Poleg številnih debat o trgovinski vojni so se pogovarjali o umetni inteligenci in novi digitalni dobi. Naša prihodnost je močno odvisna od tega, kaj se bo med Kitajsko in ZDA dogodilo na področju umetne inteligence. To ni slaba novica, saj se trudijo ustvariti vodeno sodelovanje, torej sodelovanje, kjer iščejo odgovore na zelo specifična vprašanja. Ves svet ima namreč isti problem – kako se ogniti zlorabam in manipulacijam z umetno inteligenco.«

    V podkastu pa poslušajte še, kako je dogajanje v Iranu predigra za to, kar bi se lahko nekega dne zgodilo na Tajvanu.

