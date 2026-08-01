Trump v iranski slepi ulici: vrhovni poveljnik kaosa je izgubil nadzor

Po umoru iranskega vrhovnega vodje ajatole Alija Hameneija že prvi dan napada na Teheran so v Beli hiši – in v Izraelu – računali, da bo vojna proti Iranu končana v tednu ali dveh. To se ni zgodilo. Vojna, ki se je začela 28. februarja, se je zdaj zavlekla že v šesti mesec, javnost pa še zdaj ne ve, zakaj jo je Donald Trump sploh začel in kaj je z njo pravzaprav hotel doseči. Philip H. Gordon, raziskovalec iz Brookingsa v Washingtonu, ki je odločno nasprotoval tej ameriški avanturi, pravi, da ga iranska past, v katero se ujel Trump, spominja na staro šalo o izgubljenem popotniku. Ta je nekje bogu za hrbtom zašel v škotski bar in lastnika vprašal, kako naj od tod pride do Aberdeena. Lastnik mu hladnokrvno odvrne: »Gospod, če bi jaz poskušal priti do Aberdeena, se tja nikakor ne bi ...