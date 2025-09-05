Trump v mojem osebnem računalniku

V nadaljevanju preberite:

Nalepka na kovinski škatli je obetala, da bo mašina dobro delovala. Intel inside, je sporočala. Če je bila na osebnem računalniku nalepka, ki je zagotavljala, da je v ta neobhodni pripomoček človekovega bivanja vgrajen Intelov mikroprocesor, je bilo to nekakšno jamstvo. Trojno jamstvo. Intel je veljal za mersko enoto kakovosti računalniških mikroprocesorjev. Hkrati je nalepka napovedovala galopirajoč napredek. Korporacijo Inter je pred šestimi desetletji soustanovil inženir Gordon Moore. Takrat, ko je ustanovil podjetje, je opazil, da razvoj mikroprocesorjev poteka linearno. Nekako na vsaki dve leti naredi razvoj zadosten korak, da se število tranzistorjev na integriranem vezju podvoji. Kar pomeni, da se podvaja tudi procesorska moč digitalnih naprav. Še nekaj je opazil Gordon Moore: kljub temu da se procesorska moč na dve leti podvaja, stroški izdelovanja čipov padajo.

Donald Trump je z eno potezo podržavil desetodstotni delež korporacije Intel.