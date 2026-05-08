Nemci so soustvarili ZDA, Trump pa svojega rodu niti ne omenja

V Nemčiji potiho razmišljajo tudi o tem, da bi nemške zlate rezerve, deponirane v ZDA, vrnili v Nemčijo.

Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bo iz Nemčije umaknil 5000 ameriških vojakov. Napoved je povezana z ohlajanjem nemško-ameriškega prijateljstva. Pogled v zgodovino pove, da so odnosi med svetovno velesilo in evropsko gospodarsko prvakinjo večplastni. Prvega marca lani je ameriški predsednik Donald Trump podpisal izvršni ukaz, po katerem je angleščina, ki je bila dotlej na zvezni ravni le de facto uradni jezik države, tudi de jure postala uradni jezik ZDA. Ob tem dogodku so se nekateri spomnili pripovedi, kako naj bi v začetnem obdobju obstoja ZDA v predstavniškem domu skorajda prišlo do odločitve, da bo uradni jezik v ZDA nemščina. Gre za urbano legendo. Res pa je, da je takrat skupina nemških priseljencev iz Virginije predstavila peticijo, ki je pozivala, da naj bi se ...