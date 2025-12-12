Trumpov mirovni načrt med zlatimi priznanji in debelimi salamami

Samooklicani mirovnik je dočakal zadoščenje. Dobil je nagrado za mir. A ne samo nagrade v obliki plakete, kjer piše, da je dobitnik (prve) Fifine nagrade za mir. Ne, zraven je dobil še zlati pokal za mir in zlato medaljo za mir. Kdo je prvi mirovnik našega časa, mora biti vendar jasno na vse mogoče načine. In ko se je končno nekdo spomnil, da mu podeli nagrado za mir (čeprav si je Fifa s tem kupila predvsem mir pri organizaciji svetovnega nogometnega prvenstva), ni zmogel počakati niti tega, da bi mu kolajno nekdo predal. V stilu, častno in svečano. Ves neučakan je kolajno kot majhen otrok pograbil kar sam, zato je vse skupaj delovalo kot vaška procesija, kjer si prav tako podeljujejo »zveneče«, na novo izmišljene nagrade.

Zlati (oranžni) nasmešek se je Donaldu Trumpu spet razprostrl nekaj dni kasneje, ko so Nobelovo nagrado za mir uradno podelili Maríi Corini Machado. Venezuelska voditeljica opozicije je nagrado pragmatično posvetila ameriškemu predsedniku, a kljub temu je njegov nasmešek malce bolj kisel, saj je prepričan, da bi to nagrado moral prejeti (samo) on.

Za vse nagrade in nazive si je očitno poskrbel tudi nov prostor. Ameriški inštitut za mir so namreč preimenovali po Donaldu Trumpu, nov napis pa je že viden na stavbi v bližini State Departmenta.