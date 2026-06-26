Trumpov versajski polom: kako je Iran izsilil ameriško kapitulacijo

Samo politik, ki popolnoma nič ne ve o zgodovini, lahko podpiše dokument o miru v Versaillesu.

Natanko to je storil Donald Trump. V razkošni palači, ki je za poražene strani v prvi svetovni vojni postala sinonim za ponižanje in izgubo. In prav zaradi tega tudi nekakšen preludij v novo svetovno morijo. Do pravega miru z Iranom je sicer še daleč, toda zdi se, da je Donald Trump že z zdajšnjim memorandumom sam podpisal svoj versajski polom. Obe strani, Iran in ZDA, sta za zdaj podpisali le memorandum o soglasju, ki naj bi v šestdesetih dneh pripeljal do sklenitve pravega miru. O tem je bil govor tudi na osemnajst ur dolgih premlevanjih konec tedna med iransko in ameriško delegacijo v švicarskem hotelu Bürgenstock nad Luzernom, na katerih so kot posredniki sodelovali diplomati Pakistana in Katarja. Vrata za popuščanje napetosti in nadaljnja pogajanja so zdaj odprta, je bilo sporočilo ...