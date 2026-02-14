Trumpova erozija Nata: zakaj bi bil razpad za Slovenijo strateška katastrofa

Dvomi ameriškega predsednika Donalda Trumpa o koristnosti zavezništva, naraščajoči unilateralizem, premik strateške pozornosti ZDA proti zahodni hemisferi in Indo‑Pacifiku ter odkrito kršenje temeljnih načel povojnega mednarodnega reda so Nato postavili v položaj, kakršnega še ni imel.

Tudi neposredni konflikti interesov v zavezništvu kažejo, da notranja solidarnost ni več samoumevna. Epizoda poskusov ZDA, da si prisvojijo Grenlandijo – tudi z implicitno grožnjo uporabe sile proti ozemlju Danske, polnopravne članice Nata –, je predstavljala resen preizkus kredibilnosti in notranje koherentnosti zavezništva. Ta preizkus je Nato navzven sicer prestal, vsaj za zdaj, vendar je bila škoda v čezatlantskih odnosih storjena.

Ideja enotnega Zahoda je doživela hud udarec. V evropskih prestolnicah je ostal grenak priokus, zaupanje v ameriško zavezanost je še dodatno načeto. K temu je prispevala tudi pred dnevi sprejeta najnovejša obrambna strategija ZDA, ki je v določenem delu konkretizirala decembra lani sprejeto ameriško varnostno strategijo. Tudi iz najnovejšega ameriškega dokumenta sta razvidna skepticizem do zaveznikov in dejstvo, da Evropa ni več prioriteta in bodo morali zavezniki prevzeti večjo odgovornost za kolektivno varnost. Podaljšano (na Evropo) ameriško jedrsko odvračanje se ne omenja. Protiraketno zlato kupolo naj bi ZDA gradile le zase. Zavezništvo se je tako znašlo v najgloblji notranji krizi v svoji 76‑letni zgodovini.