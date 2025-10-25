V »trumpovanju« bo Janša vedno močnejši kot Golob, o tem ni dvoma

V nadaljevanju preberite:

Predsednica države je naznanila, da bodo državnozborske volitve razpisane v drugi polovici marca 2026. Ob avtocestah že stojijo plakati, ki mimovozeče državljane tendenciozno sprašujejo, ali si tako vlado želijo še enkrat. Plakatna ofenziva SDS iz marca letos še ni pozabljena. Nad štirimi portreti politikov, Roberta Goloba, Urške Klakočar Zupančič, Aste Vrečko in Nataše Sukič, je stal napis: Lažejo vam. Take vrste plakat je vedno dvoumen, kajti mogoče ga je brati tudi, kot da te besede izgovarjajo štirje upodobljeni, ki se postavljajo kot avtoritete proti tistim, ki lažejo. Diskvalifikacija je vedno bumerang. Morda bi o tem tudi že lahko razmišljal Donald Trump.