FOTO:Tu vsi skupaj živimo v grobu. Kadar koli lahko umremo

Vsake toliko je ostra detonacija stresla tla pod nogami. Izraelska vojaška letala F-16 so bombardirala cilje ob Hamasu drugega najmočnejšega gibanja na območju Gaze, največjega odprtega zapora na svetu. Izraelske bombe so padale tudi po civilnih objektih in v prvi prekinitvi ognja ubile 35 ljudi. Devetdeset odstotkov vseh raket, ki jih je proti Izraelu – tudi zaradi notranjega obračuna s Hamasom, ki se ni uprl izvensodni eksekuciji njihovega prvega operativca – izstrelil Islamski džihad, je prestregel izraelski protiraketni sistem iron dome.Na izraelski strani žrtev ni bilo.Zaudarjalo je po novem krogu vojne. Vojne, ki je v letih ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: DELO1 za enodnevni dostop do digitalnega Dela (1,40 EUR) ali DELO7 za tedenski dostop do Dela (8,40 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.