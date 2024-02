V nadaljevanju preberite:

Če te rešitve ne bo, se bodo dogodki, kot so se zgodili 7. oktobra lani, in dogodki, ki so jim sledili, samo ponavljali.

Ali ni tragično, da Netanjahujevo govorjenje o končni, dokončni rešitvi problema, ki ga ima Izrael s Hamasom, tako zlovešče spominja na nacistične namene o dokončni rešitvi judovskega vprašanja – se pravi poboja vseh Judov?