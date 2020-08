Tudi led gori, mar ne?

V tem trenutku v Sibiriji, znotraj arktičnega kroga, divja več kot 180 gozdnih požarov in uničuje vse pred seboj. In tudi vse pod seboj. Pred dobrim mesecem so v mestu Verhojansk izmerili rekordno visoko temperaturo – 37,8 stopinje Celzija. In to v mestu, kjer so leta 1892 namerili najnižjo temperaturo v severni hemisferi (–68 stopinj Celzija). Povprečna letna temperatura v Sibiriji je letos za dobrih devet stopinj Celzija višja od povprečja. Še veliko bolj vroča so tla. Prebivalci Arktike imajo za seboj dolge tedne tropskih noči – ne da bi se znočilo. Za tisto, kar leži spodaj, in za nas, ki smo zgoraj, je to največja ...