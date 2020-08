Tudi plitvina ima svojo globino

Bila je sezona dopustov, kmalu se bo končalo visoko poletje. V času jugoslovanskega režima je ponekje veljalo pravilo, da je visoko poletje čas, ko se v interni politiki sprejema pomembne kadrovske, poslovne in sploh odločitve, pri katerih naj bi bila odsotnost ljudi v službah bolj zaželena kot njihova prisotnost. Danes, ko naj bi Sloveniji vladala demokracija, se zdi, da so pojem in metode t. i. globoke države bolj živi kot kdaj prej. Nekaj se je čez poletje moralo zgoditi, kajti nervoza, ki jo je zaslediti pri oblasti, je očitna in ni prazna. Propaganda SDS tudi po poglobljenem spreobrnjenju njenega vodje v krščanstvo ...