Tudi sama se sprašujem, v kaj se v resnici zaljubimo

Glas generacije. Filmska režiserka, glasbenica, kreatorka najbolj opaznih videospotov v regiji, ki dosegajo milijonske oglede. Hibridna ustvarjalka, ki je s kratkim filmom Sestre slavila v Franciji, z novim celovečercem Fantasy pa se je uvrstila v Locarno ter prepričala žirije v Sarajevu in Portorožu. Fantasy lahko še ujamemo v kinematografih po Sloveniji.

Od nekdaj vidi glasbo in sliši podobo. Že kot deklica je presedela ure pred MTV-jem, gledala videospote in vedela, da bo nekoč delala filme. Njen prvi mentor na filmskih delavnicah v Krškem, v Društvu zaveznikov mehkega pristanka, zdajšnji Luksuz produkciji, je bil Želimir Žilnik, »avantgardni avtor, ki je bil že takrat svetlobna leta pred nami«.

Ne more reči, kaj je bilo prej, film ali glasba, najbrž oboje hkrati; začela je v glasbeni skupini Napravi mi dete, nato izdala samostojni album, in kmalu začela ustvarjati prepoznavne videospote, med drugim za Senidah in Dina Merlina. Videospot za njun duet Dođi, z elementi magičnega realizma z motivom ognja in plesa dervišev, ima več kot dvajset milijonov ogledov, videospot za pesem Senidah Mišići več kot 92 milijonov.