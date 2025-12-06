Tuje sile ne bodo več odločale, katere vrednote naj imajo Kitajci

Kitajska identiteta se iz stoletja preobrazb seli v novo fazo, kjer tradicija, nacionalizem in politični miti oblikujejo vlogo države v 21. stoletju.

»Večina ljudi je … nekdo drug. Njihove misli so misli nekoga drugega, njihova življenja so kopije drugih življenj, njihove strasti so samo citat.« Tako citira Oscarja Wilda in njegov De Profundis Alexander Douglas, avtor izjemno zanimive knjige Against Identity: The Wisdom of Escaping Self (Proti identiteti: modrost pobega pred seboj), in dodaja svoje tolmačenje razlogov, zaradi katerih si ljudje radi nadenejo izposojeno identiteto. »Ogromna večina takšnih,« piše Douglas – milijarda proti enemu –, »jamči, da bo v vsem nekdo boljši od mene, v vsem, kar bi si lahko zamislil. Če krojim obleko, bo pametno, da se ravnam po modelu. Če prvič kuham določeno jed, bo pametno, da se držim recepta. In ker je to prvič (kolikor mi je znano), da živim kot človeško bitje, mar ne bi bilo pametno, da ...