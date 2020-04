FOTO:Tulipani in krizanteme

S kancem drznosti, ki mu je bila vedno lastna, si je pred mikrofonom Fabia Fazia v televizijskem šovu Che tempo che fa (Takšni so časi) privoščil minipredstavo. Romano Prodi je ob vprašanju voditelja, zakaj vendar morajo močne države venomer držati za vrat šibkejše, naslovil Nizozemsko. Govoril je o razširjeni ideji, da se meje evropske solidarnosti končajo tam, kjer je treba pomagati drugim. »Toda Nizozemci morajo razumeti: Če se bo zgodila velika kriza, komu bodo prodajali tulipane?« V teh dneh, ko mislimo na koronavirus in samo na koronavirus, vendar se svet vrti naprej in tudi politika se vrti naprej, spet gledamo ...