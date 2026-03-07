Tvoj molk te ne bo zaščitil

Joj, spet piše o neenakopravni obravnavi žensk, boste rekli, a ne more nehati s tem? In prav v tem je kleč: ne morem. In raje bi videla, da mi ne bi bilo treba, ampak kaj, ko je pred nami 8. marec.

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, ki jo vodi gostinec Blaž Cvar, pa je v luči praznika žensk v Novi Gorici včeraj izpeljala dogodek, naslovljen Dan obrtnic in podjetnic, na katerem so se slovenske obrtnice in podjetnice lahko podučile o »sodobnih pristopih plastične kirurgije«, o »hormonih, stresu in smehu« je spregovoril komik Žan Papič, govora je bilo tudi o tem, kako »prebuditi svojo vitalnost«, predavanje o javnem nastopanju pa je bilo naslovljeno Ko se ženska nasmehne, se premakne svet.