Tvoj obraz, njihov dobiček: resnica o facebooku

Pred poletjem je izšla knjiga odvetnice Sarah Wynn-Williams Careless People: A Cautionary Tale of Power, Greed, and Lost Idealism (Brezbrižni/brezobzirni ljudje: svarilna pripovedka o moči, pohlepu in izgubljenem idealizmu). Od leta 2011 je bila zaposlena pri fb kot direktorica za javno politiko podjetja. Po sedmih letih je bila odpuščena z obrazložitvijo, da »slabo dela in se obnaša toksično«. Sama navaja, da jo je nadrejeni Joel Kaplan spolno nadlegoval. Mark Zuckerberg je ob izidu knjige poskušal demantirati njeno vsebino ter preprečiti publiciteto, kar je imelo ravno nasproten učinek, postala je uspešnica.

V knjigi so podrobno opisane številne neprijetne zgodbe. Kako se je fb na vse načine izogibal davkom. Kako je omogočil Trumpovo prvo zmago, kar je mnogim odprlo oči o moči družbenih omrežij, tudi samemu Zuckerbergu, ki je konec leta 2016 in v začetku 2017. začel nekakšno lastno predsedniško kampanjo po ključnih ameriških zveznih državah, ob tem se je udeleževal številnih ljudskih tradicionalnih prireditev in opravljal različna dela, podobno kot pri nas Borut Pahor. Kako se je fb povezoval z japonskim premierom Šinzom Abejem. Kako je dobesedno omogočal krvavo zatiranje s strani vojaške hunte v Mjanmaru (ni ukrepal in odstranjeval sovražnega govora in lažnih objav, tudi ko je že razpolagal z informacijami) in podpiral režime, ki svojim državljanom zanikajo osnovne človekove pravice. Kako je bilo odkrito, da podjetjem prodaja informacije o čustvenem stanju najstnikov za ciljano oglaševanje, a je fb to še naprej zanikal. Kako je celo pred ameriškim kongresom lagal, da ni omogočil Kitajski dostopa (in za to postavil namenske strežnike na kitajskem ozemlju) ne le do informacij o kitajskih državljanih, ampak tudi do informacij o vseh uporabnikih iz drugih držav, s katerimi so ti v stikih. Kako se po potrebi vsiljuje in prilagaja všečke in vsebine; karkoli.