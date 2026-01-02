Twingo bo razgalil energetsko krizo Slovenije

Letošnje leto za Slovenijo ne bo prelomno le zaradi volitev, ampak se bodo tudi opazno poznale težave zaradi slabega načrtovanja energetske in prometne infrastrukture. Avtomobilske salone bodo namreč polnili »električni malčki«, katerih cena bo, ob upoštevanju državnih spodbud, primerljiva z bencinsko konkurenco v najnižjem cenovnem razredu.

V Novem mestu bodo zagnali proizvodnjo električnega twinga. Bo ta prodajna uspešnica tudi v Sloveniji? Morda bo imel twingo, podobno kot njegov sorodnik clio, vse kar imajo veliki, a to še ne pomeni, da ga bodo Slovenci radi kupovali. Kje so težave?