Twist, swing, yangge

Mit, ki ga je zahod ustvarjal nekaj desetletij, gre nekako tako: je že res, da se proizvodnja seli na vzhod. Na Kitajsko, v Vietnam, na Filipine ... Ampak. Zahod se danes ukvarja z ustvarjalnostjo, razvojem, idejami, oblikovanjem ... Produkcijo je preselil tja, kjer je cenejša. V tretji svet. Mit namiguje, da ključna dodana vrednost še vedno nastaja na zahodu. Mi, zahodnjaki, pa smo umazane produkcijske podrobnosti prepustili vzhodu.

Novo mesto je eden od krajev, v katerem je skrbno ustvarjen mit padel na realna tla. Ključna nova dejstva se z mitom ne skladajo več. Tisti ampak iz prvega odstavka se spreminja v črepinje. Ne gre za to, da bi zahod izpustil iz rok inženirski, oblikovalski in razvojni primat v kakšni eksotični gospodarski panogi. Gre za avtomobilsko panogo.