Učili so me, da v politiki ne smeš priznati napak. Rekel sem si: bom pa drugačen

Vlada, ki jo je vodil dr. Robert Golob, je zdržala cel štiriletni mandat. Pravi, da bo delo končano med drugim mandatom.

V urah, ko je potekal intervju, se je predsednik vlade Robert Golob ukvarjal z evakuacijo slovenskih državljanov z Arabskega polotoka. Na zadnje vprašanje je odgovoril ob prvi vožnji vlaka po progi Divača–Koper. Vmes so pokale predvolilne petarde, a padale so tudi bombe. Svet je dobesedno podivjal, je ponovil. S kakšnimi občutki stopate v finiš predvolilne tekme? Kakšna je vaša napoved? Vsaka kampanja je zelo naporna, tudi ta ni izjema. Nekateri pravijo, da je najbolj umazana doslej. Prvič vstopam v kampanjo kot predsednik vlade, zato o tem težko sodim. Imam pa dober občutek. Dober iz dveh razlogov. Prvič, uspelo nam je zaključiti večino stvari, ki smo si jih zastavili za ta mandat. Iz tega izhaja notranja trdnost. Na drugi strani pa se pri ljudeh ponovno vzpostavlja zavedanje, o čem ...