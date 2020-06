Učiteljeva kartica, vstopnica v svet kulture

Samo Rugelj v zapisu Prihodnost slovenske knjige po koronavirusu (11. aprila 2020) in Renata Zamida v intervjuju z Vesno Milek Upam, da so v pripravi tudi vavčerji za kulturo (23. maja 2020) v Delovi Sobotni prilogi predlagata, naj Slovenija po zgledu Italije v pomoč kulturnim ustanovam in založništvu uvede t. i. kulturne vavčerje ali bone. V času nastanka tega besedila je javnost seznanjena, da je Slovenija na tovrsten način pripravljena pomagati turizmu, in sicer z več kot 300 milijoni evrov. Koliko denarja bo namenjenega kulturi, če seveda sploh bo, ostaja neznanka.Rugljeva zamisel, ki jo poleg Renate Zamida v Utripu Nedela (23. ...