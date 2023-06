Udejanjena zgodovinska priložnost

V nadaljevanju preberite:

Dejansko pa je osamosvajanje Slovencev potekalo več kot poldrugo stoletje. Od javno izrečenih, zelo skromnih zahtev in prizadevanj je ta proces – navzlic večkratnim zastojem – vztrajno napredoval in z njim so se krepile prvine bodoče državnosti.

Pred tremi desetletji in pol je val temeljitih političnih sprememb zajel vzhodni del Evrope. V devetih uradno socialističnih državah – osmih vzhodnoevropskih in velikanski Sovjetski zvezi – so po večdesetletni vladavini z oblasti sestopile ali bile sestopljene komunistične partije. To se je v treh letih zgodilo v sicer precej različnih enonacionalnih, dvonacionalnih in večnacionalnih državah. To pomeni, da pri teh sestopih notranje nacionalne in kulturne razlike bodisi niso imele zaznavne vloge bodisi so bile v večnacionalnih državah le drugotni dejavnik.