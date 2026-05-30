Ugrabitev civilistov pred očmi vsega sveta

Po nezakonitem zajetju flotilje ni več mogoče pisati o zakonodaji, o svetu, kot smo ga sestavili po nürnberških procesih, o človečnosti in pravičnosti

Oktobra lani, ko je iz katalonske prestolnice odplula skupina bark, imenovana flotilja Global Sumud – družbenocivilna pomorska misija aktivistov, ki opozarjajo na genocid v Gazi –, se je zdelo, da je za razumevanje nujna razgrnitev pomorske zakonodaje v zgodovinski perspektivi. Letos spomladi, potem ko je flotilja iz Barcelone odplula drugič, se to razpredanje zdi nepomembno, brezpredmetno, morda celo brezupno. Izraelske vojaške ladje so aprila letos v mednarodnih vodah, kar 600 milj od Gaze, v neposredni bližini Grčije, z droni, motenjem komunikacij in oboroženimi enotami prestregle nekaj več kot dvajset ladij odprave, na katerih so pluli aktivisti, državljani različnih suverenih držav. Ti so med nezakonito izraelsko akcijo utrpeli fizično agresijo. Organizatorja konvoja, brazilskega ...