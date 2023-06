Ukiniti Muskov ščebetalnik ali dati koprivam ime?

V nadaljevanju preberite:

Tomasz Giemza je zaradi prepisovanja izključeni študent prava, ki si v Varšavi služi kruh z upravljanjem družbenih omrežij za priznano marketinško agencijo. Potem ko z dobro premišljeno in agresivno kampanjo, polno laži, na družbenih omrežjih uniči posel poljske spletne vplivnice, se Tomasz prikupi nadrejenim in zdrsne v temo virtualnega sveta. Sveta, ki ga obvladujejo islamofobi, homofobi, nestrpneži različnih in rasisti zgolj ene barve.

Da grobe besede niso samo besede in da jim sledijo tudi kruta dejanja, Giemza na koncu spozna na lastni koži.