Umetna inteligenca govori slovensko. Kaj to pomeni za naš jezik?

Tehnološke spremembe preurejajo jezik. V 16. stoletju ga je predrugačil tisk, danes ga preurejajo veliki jezikovni modeli. Kako se bodo ti učili slovenščine?

Pretekli mesec je po družbenih omrežjih odmevala napoved predsednika vlade dr. Roberta Goloba, da želi vlada omogočiti, da vsak Slovenec dobi brezplačen dostop do orodij umetne inteligence. Po Golobovih besedah še nobena država ni podpisala take pogodbe s ponudniki velikih jezikovnih modelov (large language model, LLM). Ob izjavi se mi je pojavila vrsta vprašanj. A omejila se bom zgolj na eno – kaj to pomeni za slovenščino? Preteklost nas uči, da imajo nove tehnologije močan vpliv na jezik in jezike. V Sloveniji vsako leto obeležujemo dan reformacije, posvečen verskemu, družbenopolitičnemu in kulturnemu gibanju v 16. stoletju, ki je slovenskemu narodu prinesel prve tiskane knjige v slovenščini Katekizem in Abecednik (1550). Z njimi je reformator Primož Trubar postavil temelje slovenskega ...