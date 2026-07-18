Umetna inteligenca kot plišasti medvedek, ki ga nikoli ne odložimo

Univerze po svetu se ukvarjajo z vprašanjem, kako preverjati znanje v času umetne inteligence. Veliko izpitov spet izvajajo ustno, študenti ne dobivajo več seminarskih nalog, ampak morajo znanje znova dokazovati v učilnici. Problem je, da so univerze pogosto dvolične: sklepajo dogovore s ponudniki umetne inteligence, predavatelje učijo, kako jo uporabljati, pri študentih pa ne vedo, kaj narediti. Na eni strani jih učijo odgovorne uporabe, na drugi uvajajo kaznovalne ukrepe. V tej zmedi se je ameriški profesor Jeff Sharlet odločil raziskati, kaj si študenti sploh mislijo o UI. Ugotovil je, da jo mnogi sovražijo, ne morejo pa je prenehati uporabljati. Moti jih, da vse težje prepoznajo, kaj je resnično in kaj ne. Toda ko govorijo o lastni uporabi, zvenijo kot odvisniki, ki navade ne morejo ...