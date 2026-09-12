Umetna inteligenca, prazne glave in dobički: kdo ima interes, da nehamo misliti

Na počitnicah sem se znašla s pisano skupino popotnikov na majhni ladji. Pogovarjali smo se, od kod prihajamo in kam gremo, in ker danes skoraj noben pogovor ne mine brez umetne inteligence, smo kmalu prišli do nje. Levo od mene je sedela skupina utrujenih učiteljic, ki so se spraševale, kako otroke sploh še kaj naučiti, ko stroj v nekaj sekundah napiše spis, povzame knjigo ali reši nalogo. Desno je sedel par iz ene od bogatih zalivskih držav. Moški je bil lastnik več podjetij, ki jih je z umetno inteligenco vodil na daljavo. Delavci so morali vsako uro fotografirati opravljeno delo, program pa je presodil, kako dobro je bilo opravljeno. Na vprašanje, ali delavce stalni nadzor moti, je odvrnil, da jim je všeč. Ko sem omenila, da bi zaradi umetne inteligence ljudje lahko manj mislili, pa ...