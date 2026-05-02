Umetniki, diktatorji in ruski gozdovi

Vsi veliki pisatelji – Tolstoj, Čehov, Turgenjev – so bili zagovorniki narave, ekologi pred svojim časom. Spreminjali so pokrajine. Leta 1852 je Ivan Sergejevič Turgenjev objavil zbirko zgodb, v kateri je slavil rusko podeželje, kmete je opisoval kot dobre ljudi, polne dostojanstva, prav tako je tragično predstavil uničevanje in sekanje gozdov. Knjiga je bila senzacija. Aristokracija je nenadoma opazila malega človeka, zagnali so kmečke reforme, da bi mu pomagali, da bo prišel do zemlje, a so tako le pospešili krčenje gozdov. Drevesa so začela padati, pobili so divje živali, izsušili reke in nekatera območja spremenili v puščavo, ki se ni več zarasla. Mlad grof Tolstoj je sodeloval pri krčenju gozdov na Kavkazu, in ko je od blizu videl to apokalipso, je za vedno postal ljubitelj narave. Ves honorar za roman Vojna in mir je namenil pogozditvi svojega velikanskega posestva.