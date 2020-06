FOTO:Umetnost v času pandemije

Umetnost je ogledalo časa, to vemo. Umetnost nam kaže življenje, navade, raziskuje hrepenenje, stremljenje, pomaga nam razumeti čas, včasih čas napoveduje, velikokrat je vizionarska. Literatura je od nekdaj odsevala pandemične razsežnosti, od Homerjeve Iliade, kjer grški tabor ob Troji udari kuga kot kazen boga Apolona, do Boccaccievega Dekamerona, v katerem se deset posameznikov pred kugo v Firencah zateče v odmaknjeno vilo in se tam proti samoti in strahu bori s pripovedovanjem zgodb o moralnosti, ljubezni in moči.Če hočemo razumeti ravnanje ljudi med epidemijami kuge in kolere v 19. stoletju, lahko še enkrat beremo Andrićev ...