Uniforme in maske

Večer pred dnevom državnosti sem vprašala enega od specialcev, ki so pred začetkom uradne proslave zapirali dostopne poti do ljubljanskega Kongresnega trga, ali mu je v opremi vroče. Mladenič mi je pokimal. Ko sem ga podrezala še z vprašanjem, ali je vso to opremo na telesu težko nositi, mi je odvrnil, da je to res in da mu je še posebej težko biti tako oblečen na ta dan.Možno je, da mladeniču ni bilo do tega, da mora v vsej bojni opremi na dan, ko naj bi praznovalo ljudstvo, preprečevati ljudem, da bi se približali oblastnikom. Predvidevam, da je bilo med mladimi policisti precej takšnih, ki so robocopovska oblačila težko ...