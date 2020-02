Univerzitetna bolnišnica – naš sopotnik ali nebodigatreba?

Če bomo dopustili, da bodo univerzitetne bolnišnice, predvsem UKC Ljubljana, delovale na finančnem minimumu in obnemogle, bo slovensko zdravstvo brez vrhunskih storitev, obglavljeno.



Učenje empatije



Kako se razvija vrhunska medicina

UKC Ljubljana, Interna klinika, Klinični oddelek za intenzivno interno medicino Foto Jure Eržen/Delo



Želje in realnost



Prostori in ljudje



Neplačano delo s študenti



Paranoja sanacije

Laboratoriji za analizo vzorcev v UKC Foto Voranc Vogel/Delo



Obglavljeno zdravstvo

Malokdo se vpraša, ali univerzitetne bolnišnice resnično potrebujemo. So res zgolj dražja, »napihnjena« oblika regionalnih bolnišnic, ki jih je treba čim prej »oklestiti« in »disciplinirati«?Univerzitetne bolnišnice po svetu izvajajo tri med seboj prepletene dejavnosti: zdravijo hudo in najhuje bolne paciente, poučujejo študente medicine in izvajajo medicinske raziskave. Če katerakoli od teh dejavnosti izpade ali ne dosega zadostnega obsega in kakovosti, ne moremo več govoriti o pravi univerzitetni bolnišnici oz. terciarni medicinski ustanovi. Stvari so enostavne in red mora biti, bi rekli v resni primerljivi ustanovi v razvitem svetu. Pa je res tako?Je smiselno ali celo nujno, da ima zdravstveni sistem na vrhu svoje piramide kakovostno univerzitetno bolnišnico? Vanjo zdravniki s primarne (zasebne ambulante in zdravstveni domovi) in sekundarne ravni (regionalne bolnišnice in specializirane medicinske ustanove) napotijo ali premestijo bolnike, ki jim sami niso kos ali presegajo njihove zmožnosti. Najhuje bolne paciente, ki potrebujejo znanje in storitve strokovnjakov različnih medicinskih strok, zdravi medicinsko osebje, zbrano v univerzitetni bolnišnici. Pacienti so deležni zapletenega zdravljenja z najnovejšimi zdravili, težavnih katetrskih in endoskopskih posegov ali zapletenih kirurških operacij. Seznam medicinskih storitev, ki jih edini v državi opravlja UKC Ljubljana, je obsežen in ni samoumeven. V vsako storitev je vloženega veliko truda, znanja in materialnih sredstev. Nemalokrat je v takšen »terciar« vključen ves prosti čas predstojnika klinike in njegovih kolegov – na račun družine in otrok, ki zadnji odhajajo iz vrtcev ali pa so, še slabše, otroci babic in dedkov.Ali dobra univerzitetna bolnišnica predstavlja konkurenco ali morda celo koristi zasebnim izvajalcem zdravstvene dejavnosti, ki v specializiranih centrih opravljajo vrhunske storitve, resda ozkega spektra in dobičkonosno naravnano? Jasno kot beli dan je, da to ni konkurenca, saj zasebni izvajalci z veseljem zdravijo perspektivne, najbolj »zdrave« bolnike. Pri teh pričakujejo dober izid zdravljenja in malo, skorajda nič zapletov. Bolniki, tisti krhki, z A4-listom diagnoz, pri katerih je mogoče računati na resnejše zaplete, praviloma pomenijo velik strošek, ne zaslužka. In tudi takšni bi, ne boste verjeli, radi še živeli. Zasebniki, ki morajo preživeti na trgu, se zaradi tega izogibajo hudo bolnim, »neperspektivnim« bolnikom in jih radi prepustijo univerzitetnim bolnišnicam. S tem ni nič narobe, tako je po vsem svetu. Dobro pa je, če imamo na razpolago uspešno, neprofitno naravnano vrhunsko zdravstveno ustanovo. Takšno, ki brez odlašanja, kakovostno, po najboljših močeh poskrbi tudi za najbolj zapletene in »neperspektivne« bolnike. In kjer se ustanova zaveda, da je to prav, in ne dela razlik med bolniki.Čemu potrebujemo bolnišnico, v kateri se poleg izkušenih zdravnikov in sester drenjajo študentke in študenti medicine? Medicine se ni mogoče naučiti samo iz literature, videoposnetkov in simulacij, prav tako kot pilot letala poleg teoretične priprave in simulacij potrebuje ure in ure pravega letenja. Medicinci potrebujejo stik s pravimi bolniki, če naj postanejo dobri zdravniki. Diplomanti obeh slovenskih medicinskih fakultet so cenjeni v državah Evropske unije, kjer za zaposlitev poleg diplome potrebujejo strokovni izpit in znanje jezika. Tudi v Združenih državah Amerike, kjer morajo opraviti zahteven nostrifikacijski izpit diplome (USMLE), nekateri naši diplomanti dosegajo izjemno dobre rezultate.Na srečo po diplomi trajno zapusti Slovenijo manjšina mladih zdravnikov, žal pa se njihov delež počasi veča. Če hočemo, da nas bodo tudi v prihodnjih desetletjih zdravili zdravniki, ki obvladajo slovenski jezik, moramo domačim diplomantom zagotoviti dovolj dobre, pravzaprav odlične pogoje dela, da ne bodo za stalno odhajali v tujino, temveč se bodo po izpopolnjevanju vrnili in svoje znanje nadgrajevali doma. Najboljše diplomante po svetu zaposlujejo univerzitetne bolnišnice in prav je, da tako ravnamo tudi v Sloveniji. Mladim kolegom je v razvitih državah Evrope v čast zaposliti se v takšni ustanovi in se učiti od vrhunskih učiteljev in mentorjev. Ti dajo mlademu zdravniku širino in abstraktno mišljenje v diagnostiki, zdravljenju. Študenta naučijo empatije, pogovarjanja z bolnikom. To se sliši logično, a nemalokrat bežimo od tega.Izjemni raziskovalni preboji v klinični medicini so redki. So torej medicinske raziskave nepotrebne, »metanje denarja skozi okno«? Nikakor. Raziskave, ki jih skupine medicinskih raziskovalcev objavljajo v kakovostnih mednarodnih znanstvenih revijah po obvezni predhodni recenziji neodvisnih strokovnjakov z istega področja (peer review) in jih drugi raziskovalci navajajo kot vire v raziskavah (citiranje raziskav), so zagotovilo, da so naši medicinski raziskovalci enakovredni igralci na mednarodni sceni. Dokazujejo, da obvladajo strogo znanstveno metodologijo preverjanja delovnih hipotez in da se ukvarjajo z relevantnimi problemi. To jim omogoča, da znajo brati članke kolegov tudi »med vrsticami«, da se na svojem področju zares dobro znajdejo in vedo, kako in kam se razvija vrhunska medicina.Naj ponazorimo s primerom: trener dobrega nogometnega kluba (vodja raziskovalne skupine) mora temeljito poznati nogomet iz lastne izkušnje (biti mora aktivno vključen v raziskovalno delo), ni dovolj, da spremlja igro po televiziji in bere športne strani časopisov (se zgolj pasivno izobražuje z branjem strokovnih člankov) ali z občasnim obiskom nogometne tekme (strokovnega kongresa). Tak trener/raziskovalec dele ekipe med seboj poveže, združi. Na koncu ostane čisto, zdravo, predano in raziskovalno naravnano jedro, med seboj komplementarno.Delo zdravnikov v univerzitetnih bolnišnicah, ki so tudi učitelji na medicinski fakulteti in raziskovalci, je večplastno, naporno in praviloma slabše plačano od dela vrhunskih strokovnjakov v zasebnih zdravstvenih ustanovah. Kako je torej mogoče motivirati najboljše diplomante medicinskih fakultet, da se odločijo za akademsko medicino? Združevanje kliničnega dela, poučevanja in raziskovanja zahteva »posvečen« življenjski slog, pri katerem se služba ne konča po osmih urah, ampak se različne oblike dela prepletajo in prelivajo malodane ves dan.Seveda takšno delo ponuja tudi obilo zadovoljstva – ob uspešno rešenem problemu pacienta, ob študentih, ki pokažejo izjemno zanje in sposobnost razumevanja, ob uspešno zaključeni raziskavi, ki jo objavi ugledna revija. Zdravnik v univerzitetni bolnišnici poleg izrazite delavnosti in ščepca nadarjenosti potrebuje predvsem ustrezne razmere za delo, da lahko doseže vrh svoje stroke, gradi mednarodne povezave in sproti prenaša pomembne strokovne novosti v domače okolje.Zapisano do zdaj so bolj kot ne pobožne želje. Kakšna pa je kruta realnost?UKC Ljubljana so vizionarsko zgradili v »svinčenih« sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Naslednjega pol stoletja je bil deležen razmeroma majhnih dozidav in posodabljanja. Zgolj kozmetika. Ob osamosvojitvi Slovenije je z ukinitvijo vojaške bolnišnice v Ljubljani UKC v celoti prevzel tudi funkcijo mestne bolnišnice in je od tedaj prava »dvoživka«, mešanica sekundarne (regionalne) in terciarne (univerzitetne) bolnišnice. Kljub ogromnemu obsegu dela UKC Ljubljana (s približno 100.000 bolnišničnimi in 750.000 ambulantnimi obravnavami na leto) je dostopnost do bolniške postelje za prebivalce ljubljanske regije najslabša v Sloveniji. Zakaj?Leta 2018 je UKC Ljubljana opravil natanko 100.577 bolnišničnih obravnav, od katerih je bilo 61.240 obravnav bolnikov iz osrednjeslovenske regije, 39.337 pa iz drugih slovenskih regij. Stopnja hospitalizacij prebivalcev osrednjeslovenske regije leta 2018 je bila 113 na 1000 prebivalcev, kar je pod slovenskim povprečjem. Dejstvo je, da za »prostor« v UKC Ljubljana »tekmujejo« Ljubljančani z vsakdanjimi zdravstvenimi tegobami in vsi najhuje bolni prebivalci Slovenije. Kdo je za nas, zdravnike, pomembnejši? Nihče, prav vsak nas potrebuje, zmagovalca ni.To zelo neposredno, tudi kruto, neredko na lastni koži občuti vsakdo, ki zaradi resne bolezni poišče pomoč na internistični prvi pomoči UKC Ljubljana. Tam bolniki zaradi prezasedenosti bolniških postelj na teh oddelkih v improviziranih razmerah čakajo na sprejem v bolnišnico tudi po več dni. Ker je ljubljanski UKC poln, pravzaprav poka po šivih. Problema izjemno dolgih časov obravnave na urgenci seveda ni bilo mogoče rešiti zgolj z dograditvijo novega urgentnega bloka, saj gre za problem »odliva« na internistične bolniške oddelke, ki so kronično prezasedeni in kadrovsko podhranjeni.Interna klinika UKC Ljubljana nujno potrebuje dodaten oddelek z najmanj 50 bolniškimi posteljami, če naj se razmere na internistični urgenci nekoliko normalizirajo. Tak oddelek bi bilo mogoče vzpostaviti v izpraznjenih prostorih kirurške klinike v bolnišnici dr. Petra Držaja, seveda pa bo nujen vložek sredstev za funkcionalno obnovo prostorov in sistematično, postopno zaposlovanje dodatnih zdravnikov, medicinskih sester in preostalega osebja.Boleče nujna je za kliniko gradnja ustreznega internističnega intenzivnega oddelka, na katerega na podlagi vedno znova »praznih« obljub oblasti čakamo že skoraj 30 let. Enako velja za nove prostore kliničnega oddelka za gastroenterologijo, ki še zmeraj deluje v spomeniško zaščiteni stavbi na Japljevi ulici v Ljubljani. Bi si kot bolnik želeli ležati v stari cukrarni, ki je tudi spomeniško zaščitena in iz tistih časov?Mnogo več od prostorov štejejo ljudje, ki delajo v teh prostorih. Osebje, ki skrbi za najtežje bolne ljudi, mora biti usposobljeno, motivirano in pozitivno naravnano. Takšno, ki ni kronično preobremenjeno in ves čas utrujeno, ker se zaradi kadrovske stiske ne utegne pošteno spočiti. Zdaj je čas gripe. Morda bi utrujenost osebja bolje razumeli, če bi namesto tedna dni za bolnega otroka skrbeli ves mesec. Za naše osebje je to brezčasna stalnica.Zato so zaposleni v zdravstveni negi v negativni spirali, ki ji ni videti konca: medicinskih sester je premalo, so preobremenjene, zato odhajajo na lažja in enako plačana delovna mesta v primarnem zdravstvu ali, še raje, kar iz zdravstva. Nekaterim se bolj splača prijaviti na zavodu za zaposlovanje. Mogoče jih je razumeti, saj je njihovo osebno zdravje pomembnejše od nenehnega izčrpavanja, ki vodi v osebno in družinsko stisko. Odhodi, ki jih ni mogoče sproti nadomestiti, še povečujejo obremenjenost preostalega negovalnega osebja, stopnjujejo nezadovoljstvo ter povzročijo nove odhode. Skratka, začarani krog!S tega vidika je težko razumeti, da trenutno v UKC Ljubljana poteka varčevanje v okviru sanacijskih ukrepov tudi tako, da se enote intenzivne terapije administrativno degradira v »enote intenzivne nege«. Tako prvoimenovane pravzaprav ukinjajo. Zaradi tega se že v osnovi skromni dodatki k plači, za katere nam je, predstojnikom kliničnih oddelkov, nerodno, ko nam sestre pokažejo plačilni list, še znižujejo ali ukinjajo. In prav enote intenzivne terapije so »srce« vsake sodobne bolnišnice! Drugim oddelkom zagotavljajo varnost bolnikov ob nenadnem poslabšanju.Kako je z medicinsko opremo in vgradnimi materiali? Ocenjujemo, da je približno 80 odstotkov medicinske opreme v UKC Ljubljana dotrajane in bi jo bilo treba zamenjati z novejšimi aparaturami. V preteklih letih, ki so za svetovno ekonomijo bila obdobje »debelih krav«, smo se do investicij v medicinsko opremo obnašali mačehovsko. Naposlušali smo se zgodb o aferah v zvezi z domnevno nepravilno izpeljanimi javnimi razpisi za nakup medicinskih vgradnih materialov in opreme … Prav nikogar zunaj ožjih strokovnih krogov ni zanimalo, kakšno opremo in vgradne materiale stroka v resnici potrebuje, da lahko prebivalcem Slovenije zagotavlja kakovostno zdravstveno oskrbo.Čeprav so diplomanti obeh slovenskih medicinskih fakultet na evropskem in svetovnem »trgu« iskano blago, s kliničnim poukom medicine ni vse v najlepšem redu. Pouk klinične medicine zahteva individualni pristop učitelja zdravnika k študentu medicine. V primerjavi z drugimi fakultetami ljubljanske univerze je asistentov in učiteljev na število študentov na medicinski fakulteti veliko, v primerjavi z odličnimi medicinskimi fakultetami v Evropi in ZDA pa občutno premalo. Praktični pouk zato poteka s sodelovanjem kliničnih zdravnikov UKC Ljubljana, ki niso zaposleni na medicinski fakulteti.Ti so preobremenjeni s kliničnim delom in zlasti med mladimi zdravniki interes za prostovoljno pedagoško delo izrazito upada. Mnogi imajo zadržek tudi zato, ker delo s študenti ni plačano, pravo delo z bolniki pa vedno počaka in mora biti opravljeno kasneje. Pri kliničnih obremenitvah zdravnikov v UKC je zato treba upoštevati pedagoške obremenitve in načrtovati primerno kadrovsko zasedbo na oddelkih. Le tako bo lahko ljubljanski UKC izpolnjeval vse tri naloge: vrhunsko klinično delo z bolniki, pedagoško delo s študenti medicine in kakovostno raziskovalno delo.Kaj pa raziskovalno delo? V dunajski univerzitetni bolnišnici AKH, ki je po velikosti primerljiva z UKC Ljubljana, so zdravniki raziskovalci od leta 2008 do 2018 potrojili (!) faktor vpliva svojih raziskav. To je bilo mogoče zaradi pozitivne selekcije pri zaposlovanju zdravnikov, ki se še kako zavedajo, da je kakovostno raziskovalno delo zelo pomemben del njihove službe, saj je ključ do strokovnega napredovanja.Iz razmerja med številom zdravnikov in številom medicinskih obravnav v AKH Dunaj in UKC Ljubljana (v AKH je leta 2017 1580 zdravnikov opravilo 114.030 bolnišničnih obravnav in 1.132.425 ambulantnih obravnav, v UKC Ljubljana pa je 916 zdravnikov opravilo primerljivo število – 100.297 bolnišničnih obravnav in nekoliko manj, 756.111 ambulantnih obravnav) je razvidno, da so klinične obremenitve zdravnikov v AKH približno tretjino manjše kot v UKC Ljubljana. To seveda ne pomeni, da zdravniki v AKH delajo manj, temveč da lahko več časa namenijo raziskovalnemu in pedagoškemu delu.Poglejmo še primerjavo letnega proračuna AKH Dunaj in UKC Ljubljana. Leta 2017 so znašali prihodki AKH 1033 milijonov evrov, UKC Ljubljana pa 563 milijonov evrov. Če vemo, da so materialni stroški v Sloveniji in Avstriji primerljivi, je jasno, da UKC Ljubljana deluje s preobremenjenimi in slabše plačanimi zdravniki. Lastnik in upravljavec, slovenska država, pa tako njim kot vsem njihovim sodelavcem za nameček povečuje frustracije z dopovedovanjem, kako neučinkoviti da so.Ob vsem vloženem trudu poslovni izid kaže negativno bilanco in vodi v nenehno paranojo »sanacije«. Sporoča tudi – vsaj med vrsticami –, da si ob očitni podobnosti količinsko opravljenih zdravstvenih »storitev« v omenjenih dveh institucijah verjetno vrhunske razvojne in znanstvene ter izobraževalne zdravstvene dejavnosti UKCL niti ne želi. Smo res na vekomaj obsojeni, da ostanemo »dunajski kočijaži«?Od kod prihaja denar za razvojno-raziskovalno delo UKC Ljubljana? Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je doslej namenjal t. i. terciarni dejavnosti UKC Ljubljana približno 90 milijonov evrov na leto. Od teh je le približno 15 milijonov evrov resnično namenjenih delovanju specializiranih raziskovalnih laboratorijev in financiranju razvojno-raziskovalnih projektov UKC Ljubljana. Približno 75 milijonov evrov je namenjenih financiranju zahtevnih, a že rutinskih zdravstvenih storitev, ki jih kot edini izvajalec v državi opravlja UKC Ljubljana. Ta svojih stroškov, vezanih za storitve zdravljenja, ne dobi povrnjenih prek financiranja »skupin primerljivih primerov«, kar je ustaljen način plačevanja bolnišničnih zdravstvenih storitev v Sloveniji.Žal se v zadnjih letih čedalje bolj postavlja pod vprašaj financiranje terciarne dejavnosti UKC Ljubljana. ZZZS meni, da je to predvsem naloga Agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS). Izkušnje vrhunskih kliničnih raziskovalcev v UKC z ARRS žal niso najboljše. Ukinjen je bil raziskovalni program skupine akademika prof. dr. Marka Noča, ki kot eden od pomembnih soavtorjev objavlja v najuglednejših svetovnih medicinskih revijah, vključno z New England Journal of Medicine (faktor vpliva 70,67) in Circulation (faktor vpliva 23,05). Podobno velja za raziskovalno skupino prof. dr. Bojana Vrtovca, po čigar zaslugi je Slovenija v najožjem svetovnem vrhu po številu transplantacij srca na število prebivalcev. Njegove znanstvene članke objavljajo najuglednejše medicinske revije, vključno s serijo člankov v Circulation Resarch (s faktorjem vpliva 15,86). Raziskovalni skupini prof. dr. Vrtovca leta 2019 ni uspelo pridobiti financiranja raziskovalnega programa prek ARRS. Se odgovorni sploh zavedajo, kakšni vrhunski možgani so zaposleni v UKC?Odnos do univerzitetnih bolnišnic v Sloveniji moramo spremeniti na bolje, da bodo te postale nosilec ne zgolj dela z bolniki, ampak tudi učenja mladih zdravnikov (pri tem mislimo na strokovno in enako pomembno osebnostno plat) in vrhunske znanstvenoraziskovalne dejavnosti. To je nujno, če si resnično želimo, da bo slovensko zdravstvo še naprej delovalo kot enakovreden igralec na evropski ravni, in če imamo resen namen prebivalcem Slovenije zagotavljati dostop do vrhunskih zdravstvenih storitev. Če bomo dopustili, da univerzitetne bolnišnice, predvsem UKC Ljubljana, delujejo na finančnem minimumu in obnemogle, bo slovensko zdravstvo brez vrhunskih storitev, obglavljeno.Ogroženo bo sprotno prenašanje zahtevnih strokovnih novosti v klinično prakso. Ogrožena bo medicinska obravnava najzahtevnejših bolnikov različnih strok. Ogroženo bo kakovostno in redno izobraževanje mladih zdravnikov. Pri tem gre za področje, ki bi brez sedanjega vložka farmacije v obliki donacij ostalo na beraški palici, brez finančnih sredstev. Po črnem in ne tako neverjetnem scenariju bo slovenska medicinska stroka znanstveni razvoj medicine opazovala le od daleč in se čudila neslutenemu napredku in novim načinom zdravljenja.Zmotno je pričakovati, da bodo vrhunske univerzitetne ustanove v tujini na široko odprle vrata našim zavarovancem. Bodo pa odprle vrata našim zdravnikom, ki bodo tam iskali boljše pogoje za delo. To bi bila katastrofa!Prvi korak k izboljšanju položaja univerzitetnih bolnišnic v Sloveniji je družbeno soglasje, da je dobro delujoč zdravstveni sistem civilizacijska pridobitev, s katero se ne smemo igrati. Zdravstveni zavarovanci v Sloveniji ne bodo imeli boljšega zdravstva, če bomo z versko vnemo zagovarjali javni zdravstveni sistem na račun zasebnega ali obratno. Oba sistema se morata razvijati vzporedno in skladno ter opravljati naloge, ki sta jim kos. Vsekakor pa zdravstveni sistem v Sloveniji čaka ledena doba, če ne bo vzdrževal in primero financiral univerzitetnih bolnišnic. Prav bi bilo, da ne zgolj ene, temveč dve, ki spadata v evropski vrh. Odločitev, katero pot ubrati, je v rokah države.Prof. dr. Aleš Blinc je predstojnik kliničnega oddelka za žilne bolezni UKC Ljubljana. Prof. dr. Samo Zver je predstojnik kliničnega oddelka za hematologijo UKC Ljubljana. Prof. dr. Zlatko Fras je strokovni direktor interne klinike UKC Ljubljana.