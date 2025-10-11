Upamo na najboljše, pripravljamo se na najslabše, življenje se zgodi nekje vmes

V nadaljevanju preberite:

Profesorica Carole Mundell je mednarodno priznana astrofizičarka. Od marca 2023 je znanstvena direktorica Evropske vesoljske agencije (Esa) in vodja Evropskega astronomskega centra (Esac) v bližini Madrida. Pred nastopom funkcije je bila profesorica astrofizike na univerzi v Bathu, kjer je raziskovala izbruhe žarkov gama, v preteklosti pa je mednarodno znanstveno politiko spoznavala kot posebna odposlanka za znanost britanskega ministrstva za zunanje zadeve. Je velika zagovornica žensk v znanosti; javnost jo je spoznala tudi kot žvižgačko, ki je glasno opozarjala na spolno nadlegovanje v znanstvenih krogih.

Lastnim znanstvenim raziskavam se je ob prevzemu mesta direktorice za znanost pri »evropski Nasi« odpovedala, da je lahko pravična do vseh. V svoji vlogi se sooča, kako zagotoviti dovolj denarja za vse želje in kako rešiti skorajda nemogoče težave, v katerih se znajdejo vesoljske sonde.